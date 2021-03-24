Водитель, сбивший насмерть женщин на севере Москвы, признал вину

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Водитель Mercedes, который сбил двух женщин на тротуаре Пулковской улицы на севере Москвы, признал вину. Это следует из показаний правонарушителя, видеозапись которых предоставил ТАСС пресс-центр МВД.

"Я задержан за аварию, произошедшую возле метро "Водный стадион". Я признаю вину, я виноват", - сказал он. "В момент ДТП у машины отказали тормоза, она врезалась в стоящую машину, потом ее занесло", - рассказал виновник автоаварии.

По его словам, в тот день он после ужина с другом в кафе собирался на своей машине поехать на прием в больницу. Задержанный утверждает, что перед тем как сесть за руль не пил алкоголь, а ехал со скоростью 60-70 км/ч. После ДТП водитель, как он рассказал, был в шоковом состоянии, вызвал такси и уехал с места ДТП. "Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу", - утверждает задержанный. В МВД не уточнили имени виновника ДТП, однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что его зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана.

Вечером 23 марта автомобиль Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы после столкновения с припаркованной машиной выехал на тротуар, где сбил двух женщин. После аварии водитель оставил автомобиль и скрылся. Пострадавшие были госпитализированы, но позже стало известно, что они умерли в больнице от полученных травм. Задержать виновника ДТП удалось лишь на следующий день.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).