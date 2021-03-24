На Кубани в ДТП пострадали семь человек

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Кущевском районе Краснодарского края. В результате столкновения семь человек, включая трех детей, пострадали, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"По предварительным данным, 24 марта около 12 часов утра в районе 12-го км дороги "подъезд к х. Глебовка" Кущевского района мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, нарушил правила расположения транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся автомобилем ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате происшествия были травмированы оба водителя и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2104, трое из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия незамедлительно направили два экипажа ДПС, четыре сотрудника ГИБДД и другие экстренные службы. Также уточняется, что автоинспекторами был обследован участок дороги, недостатков эксплуатационного состояния не выявлено.

"Во избежание образования заторовых ситуаций, сотрудники Госавтоинспекции оперативно произвели регулировочно-распорядительные действия на данном отрезке дороги, организовав беспрепятственный подъезд к месту аварии автомобилей экстренных служб", - добавили в отделе пропаганды, призвав водителей соблюдать правила дорожного движения.