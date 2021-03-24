Число жертв взрыва в доме в Химках увеличилось до четырех

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Еще один пострадавший в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках умер в больнице. Об этом сообщается в среду на сайте администрации городского округа.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвертый человек в результате ЧП на улице Зеленая в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138 квартире, которая являлась эпицентром взрыва 19 марта", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, один из них - ребенок.

Уточняется, что четверо пострадавших в настоящее время находятся в больницах.

Взрыв газа на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел в пятницу утром, после чего начался пожар. Его площадь составила 32 кв. м. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами на площади 25 кв. м. Также были повреждены балконы и выбиты стекла.