Задержан управляющий ярославским отделением банка ВТБ Илья Гофтман

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Оперативники задержали управляющего региональным отделением банка ВТБ Илью Гофтмана в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Илья Гофтман задержан в Ярославле", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины задержания управляющего.

В пресс-службе ВТБ ТАСС сообщили, что банк сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования данного дела. "Дополнительные комментарии до момента окончания следствия считаем преждевременными. Офис ВТБ в Ярославле продолжает работу в стандартном режиме", - добавили в пресс-службе.

Илья Гофтман был назначен управляющим ВТБ в Ярославской области с 1 января 2019 года в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей.

В новость были внесены изменения (19:25 мск) - добавлен комментарий банка.