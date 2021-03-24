В ОНК сообщили, что у Шпигеля есть заболевания, препятствующие его содержанию в СИЗО

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Борис Шпигель имеет ряд заболеваний, препятствующих его содержанию в СИЗО в связи с риском для жизни. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

"Мы посетили Шпигеля, он до сих пор содержится в ИВС на Петровке. С моей точки зрения, его заболевания явно препятствуют нахождению в изоляторе. У него есть онкологические и другие болезни, он показал нам все эти документы. Там не один и не два диагноза", - сказал правозащитник. По его словам, оценку этим документам должен дать суд на стадии апелляции на решение об аресте Шпигеля.

"Как я понял из его слов, суд при принятии решения руководствовался документами, предоставленными следователями, в которых было сказано, что медицинских препятствий для нахождения под стражей Шпигеля нет. Однако есть и другие документы, на которые следствие внимания не обратило. При этом он дышит с помощью специального аппарата и встает с большим трудом и посторонней помощью", - сказал член ОНК. Хуруджи отметил, что администрация ИВС на Петровке помогла доставить необходимые медикаменты для него.

Хуруджи также отметил, что Шпигель попросил членов ОНК обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за проблем арестанта со здоровьем. "Первое, что он нам сказал при его посещении в ИВС, чтобы мы обратились к президенту от лица ОНК. У него очень серьезные проблемы со здоровьем, просьба Шпигеля связана именно с этим", - сказал правозащитник.

"При этом бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого мы также посетили, спокоен и хладнокровен, никаких просьб у него не возникло. Мы передали ему книги, в частности уголовный кодекс, с которым он ранее хотел ознакомиться", - заключил член ОНК.

Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 20 мая Белозерцева и еще четверых обвиняемых - жену экс-сенатора Шпигеля Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. Днем позже под арест был взят и сам Шпигель. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). 23 марта Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.