Обвиняемый в хищении в институте управления РАНХиГС Барциц признал вину и возместил ущерб

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) профессор Игорь Барциц признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и возместил ущерб по уголовному делу. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Валерий Ванин.

"Мой подзащитный Барциц дал признательные показания и возместил ущерб ровно в том объеме, который ему вменялся в вину. Несмотря на это, Лефортовский суд 16 февраля продлил ему срок содержания под стражей, а Мосгорсуд в апелляции признал это решение законным", - рассказал адвокат.