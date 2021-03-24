{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Обвиняемый в хищении в институте управления РАНХиГС Барциц признал вину и возместил ущерб

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) профессор Игорь Барциц признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и возместил ущерб по уголовному делу. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Валерий Ванин.

"Мой подзащитный Барциц дал признательные показания и возместил ущерб ровно в том объеме, который ему вменялся в вину. Несмотря на это, Лефортовский суд 16 февраля продлил ему срок содержания под стражей, а Мосгорсуд в апелляции признал это решение законным", - рассказал адвокат.

 

Теги
Россия
В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции
Им оказался ранее судимый житель города 1988 года рождения
Читать полностью