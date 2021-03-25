Органы опеки потребуют лишить родительских прав мать найденной в Талдоме девочки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Органы опеки Московской области намерены направить в суд исковое заявление о лишении родительских прав матери девочки, найденной истощенной в квартире в Талдоме. Об этом в четверг сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире Первого канала.

"В отношении мамы органами опеки Московской области принято решение о выходе с иском о лишении родительских прав", - сказала она.

Кузнецова добавила, что важно найти родственников шестилетней девочки и ее 12-летней сестры.

"На самом деле, много вопросов. И эту ситуацию даже при первом приближении можно было бы выявить ранее", - резюмировала омбудсмен.

По данным следствия, шестилетняя девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. У женщины есть и 12-летняя дочь. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

Следователями уже опрошена мать детей, мужчина, с которым проживала шестилетняя девочка, а также медицинский персонал. Ранее следствие также просило прокуратуру передать им из полиции уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).