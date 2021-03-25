В УФСИН заявили, что состояние здоровья Навального удовлетворительное

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Алексею Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, состояние здоровья удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Ранее адвокаты заявили, что их 24 марта не пустили в колонию на встречу с подзащитным. Сторонники Навального предположили, что состояние его здоровья ухудшилось.

"24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в УФСИН.

Адвокаты Навального сообщили, что будут добиваться свидания с ним в четверг.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, его подзащитному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. 15 марта Навального перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.