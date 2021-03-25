Экс-главу комитета имущества Читы осудили за махинации с землей

ЧИТА, 25 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей бывшего руководителя городского комитета по имуществу Сергея Коновалова. Его признали виновным по делу о мошенничестве с земельными участниками, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"Как установлено следствием, в 2016 году Коновалов, используя служебное положение, мошенническим путем похитил из городской собственности земельный участок с расположенными на нем производственными зданиями и сооружениями. Центральный районный суд Читы приговорил Коновалова к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, для продажи участка чиновник через директора торгово-строительной компании Саркиса Казаряна передал денежное вознаграждение сотруднику организации, выполнявшей оценку недвижимости, чтобы тот выдал заключение с заниженной стоимостью. Позже имущество продали арендатору участка - ООО "Премиум", подконтрольному Казаряну, и впоследствии оформили в собственность на имя родственницы Коновалова. Ущерб городскому бюджету составил около 4 млн рублей.

"Казаряну суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Причиненный бюджету Читы ущерб осужденные Коновалов и Казарян возместят в порядке заявленных исковых требований", - добавили в пресс-службе.