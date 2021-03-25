В Волгограде полицейские ищут пропавшую 13-летнюю школьницу

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Волгоградские полицейские с вечера четверга ищут 13-летнюю школьницу, о пропаже которой сообщила ее мать. Об этом сообщили журналистам в пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Всю ночь в Волгограде не прекращались поиски пропавшей без вести 13-летней девочки, заявление о безвестном исчезновении которой поступило в отдел полиции Дзержинского района от ее матери вчера вечером. Женщина сообщила, что дочь в обед ушла в школу и домой не вернулась. Девочка воспитывается в благополучной семье, на учете по делам несовершеннолетних не состоит, ранее из дому не уходила", - сказали в пресс-службе.

Сформированные поисковые группы сотрудников со служебными собаками обследовали прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены одноклассники девочки, друзья, знакомые и возможные свидетели, уточнили в пресс-службе.

"В настоящее время поиски продолжаются с привлечением полицейских полка патрульно-постовой службы управления МВД России по Волгограду", - добавили в пресс-службе ведомства.