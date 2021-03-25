Автобус с 33 пассажирами попал в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Краснодар - Ейск, водитель легкового автомобиля погиб. Два водителя и 33 пассажира, находившиеся в автобусе, не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю в четверг.

"В 23:00 поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на трассе Краснодар - Ейск. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. Водитель автомобиля погиб, 33 пассажира и два водителя автобуса не пострадали", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что автобус следовал из Москвы в Симферополь. Пассажиров разместили в гостинице Тимашевска, утром автобус продолжил движение. Полиция проводит проверку, отметили в пресс-службе.