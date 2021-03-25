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Все детсады и школы снова заминированы в Люберцах

В данный момент здания проверяют кинологи

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Аноним вновь заминировал все детские сады и школы в Люберцах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех школах и детских садах в Люберцах", - сказал собеседник агентства.

Сейчас здания проверяют кинологи.

Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.

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