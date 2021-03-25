Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Мазо

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Австрия выдала России бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Генеральной прокуратурой России удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо. Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", - сообщили в ведомстве.

Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, но данное решение неоднократно обжаловалось защитой бывшего чиновника.

Дело Мазо

Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. "В рамках расследования установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили Мазо, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, было похищено свыше 916 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования установлена причастность Мазо к легализации похищенных денежных средств и создании преступного сообщества. В период 2015-2016 годов участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточнили в Генпрокуратуре.

Дело в отношении Пирумова рассматривается в суде. Мазо находился в международном розыске, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее в СМИ название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Мазо получил 1 год и 6 месяцев заключения со штрафом 250 тыс. рублей, после приговора он покинул Россию.