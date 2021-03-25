В Петербурге бывшего таможенника приговорили к семи годам колонии за взятку в $170 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Бывшего таможенного инспектора Балтийской таможни Александра Жарина приговорили в Санкт-Петербурге к семи годам колонии за получение взятки в $170 тыс. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Петроградский районный суд Петербурга с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему сотруднику таможни наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей и конфискацией суммы взятки в полном объеме, а также лишением права занимать государственные должности сроком на четыре года", - сказала представитель ведомства.

Мужчину признали виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере, а также в служебном подлоге.

О задержании Жарина сообщалось весной 2019 года. По версии следствия, он за взятку внес в базу данных таможни информацию о том, что из России якобы экспортирована 51 партия табачных изделий. "Количество сигарет только одной партии составляет более 1 млн пачек", - отметили в прокуратуре.

Установлено, что сигареты фактически остались на территории России для дальнейшей продажи. Вместе с Жариным тогда задержали обвиняемого в посредничестве в передаче взятки Геннадия Рогачевского. В отношении него приговор пока не вынесен.