Мужчина пострадал при взрыве патронов в квартире в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Мужчина получил травмы при взрыве патронов в квартире в Ленинградской области. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, он пытался разобрать боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

"В квартире в поселке взорвались патроны, это копатель. Пытался разобрать патроны времен войны, они в руках у него взорвались, оторвало пальцы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в поселке Павлово в Кировском районе. По его словам, в результате ЧП дом повреждений не получил, пострадавший госпитализирован.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.