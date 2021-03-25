Виновника ДТП под Калугой приговорили к девяти годам колонии за гибель двух подростков

КАЛУГА, 25 марта. /ТАСС/. Сухиничский районный суд Калужской области приговорил к девяти годам колонии виновника ДТП в селе Думиничи, в результате которого погибли двое подростков, еще двое получили тяжелые травмы. Об этом в четверг сообщила прокуратура региона.

"Суд с учетом представленных стороной обвинения доказательств признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения"), и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Авария произошла в октябре 2020 года. 19-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ-21093 выехал на обочину дороги, после чего его автомобиль опрокинулся и столкнулся с деревьями. На месте происшествия погибли два пассажира - 13-летняя школьница и 15-летняя учащаяся колледжа, также тяжелые травмы получили 16-летний подросток и 18-летняя девушка, сам виновник ДТП не пострадал.