В ИВС рассматривают вопрос о госпитализации Шпигеля в больницу "Матросской Тишины"

"Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы его доставили сразу в больницу "Матросской Тишины". Почему его сразу туда не отвезли, я понять не могу. У него ряд серьезных проблем со здоровьем, ему нужна консультация онколога", - сказала наблюдатель, посетившая обвиняемого в изоляторе.

Ранее другой член ОНК Александр Хуруджи сообщил ТАСС, что у Шпигеля есть заболевания, которые препятствуют его содержанию под стражей. В свою очередь еще один член наблюдательной комиссии Ольга Дружинина отметила в разговоре с ТАСС, что, вероятно, со Шпигелем проводятся следственные действия в ИВС, и это стало препятствием для его госпитализации. "Это обычная практика: человека оставляют в ИВС на некоторое время для следственных действий. Думаю, в ближайшее время его отправят в изолятор. С нашей точки зрения, его необходимо отправить именно в тюремную больницу, а не просто в СИЗО", - подчеркнула она.

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых обвиняемых - Бориса Шпигеля, его жену Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). 23 марта президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.