В Пермском крае неизвестные напали на бизнесмена

ПЕРМЬ, 25 марта. /ТАСС/. Полиция Пермского края возбудила уголовное дело по статье о разбое в отношении троих мужчин, напавших на предпринимателя в Березниках. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МВД России.

"Преступление произошло в офисе, который принадлежит потерпевшему. Трое неизвестных ворвались в помещение, повалили бизнесмена на пол и связали ему руки монтажным хомутом. После этого налетчики, угрожая оружием, потребовали переоформить на одного из них документы на право собственности нежилого помещения базы потерпевшего общей стоимостью 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации МВД, бизнесмен сообщил налетчикам, что интересующая их недвижимость находится в обременении банка. Тогда злоумышленники потребовали от потерпевшего ежемесячно перечислять им определенную сумму денег, вырученную от сдачи помещений базы в аренду. Когда преступники отлучились осмотреть базу, предпринимателю удалось вырваться и спрятаться. Подозреваемые скрылись, однако вскоре полицейским удалось задержать двоих из них.

В ходе обысков у одного из них нашли автомат АК-74 и три магазина к нему, пистолет Макарова и самозарядный малогабаритный пистолет (ПСМ) со сбитыми номерами, а также 140 патронов различного калибра. Оружие и боеприпасы отправили на баллистическую экспертизу. В полиции полагают, что налетчики причастны к совершению и других преступлений.