Житель Тверской области незаконно срубил в Подмосковье елей почти на 5 млн рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в незаконной вырубке в Подмосковье 35 елей. Как сообщила ТАСС в четверг начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, сумма нанесенного ущерба составила более 4,7 млн рублей.

"Вблизи деревни Погорелово незаконно вырублено 35 елей. Сумма материального ущерба составила более 4,7 млн рублей. Полицейские по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего жителя Тверской области", - сказала она.

По словам Петровой, на месте происшествия изъяты бензопила, автомобиль-манипулятор с прицепом и стволы деревьев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.