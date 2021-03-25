КАИР, 25 марта. /ТАСС/. Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат.

"Временно полностью приостановлено движение по каналу", - говорится в его заявлении.

Днем ранее с севера на юг по старому руслу канала прошли 13 судов. С юга на север движение остановлено со вторника, когда контейнеровоз компании Ever Given заблокировал проход по каналу, и к настоящему моменту "пробка" из судов растянулась почти до Индии.

Как сообщил ТАСС источник в администрации канала, к операции по снятию судна с мели привлечены специалисты нидерландской компании Boskalis, оказывающей услуги в сфере строительства и содержания морской инфраструктуры. Именно эта компания в 2014-2015 годах осуществляла дноуглубительные работы при прокладке нового русла канала.

"Прибытие группы экспертов ожидается сегодня утром, - рассказал собеседник агентства. - По их первоначальной оценке, операция по снятию судна с мели может занять несколько дней".

Заблокированный канал

Во вторник утром в условиях сильной песчаной бури следовавший под панамским флагом один из крупнейших в мире контейнеровозов компании Ever Given сел на мель, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Восемь буксиров пытались разблокировать новое русло водной артерии, чтобы развернуть судно и снять его с мели. За прошедшие двое суток это удалось сделать лишь частично.

Блокировка канала уже привела к росту цен на нефть, так как к вечеру среды перед южными воротами канала застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.

Через Суэцкий канал проходит 12 % мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего по каналу следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

В 2014 году началось строительство параллельного канала длиной 72 км с целью обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен через год. В результате время прохождения сократилось с 22 до 11 часов. Его глубина превышает 20 метров, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Ежегодный грузопоток превышает 1 млрд тонн.