Главу администрации района в Пензенской области задержали за взятку 200 тыс. рублей

ПЕНЗА, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в размере 200 тыс. рублей возбудили в отношении главы администрации Пензенского района Сергея Козина. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении главы администрации Пензенского района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя")", - отмечается в сообщении.

Еще одним фигурантом дела оказался глава администрации Алферьевского сельсовета, его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, 24 марта Козин получил от гендиректора одной из компаний через посредника 200 тыс. рублей за решение вопросов по перераспределению границ земельного участка на территории Пензенского района. Обоих чиновников задержали сразу после передачи денег. "Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным лицам и избрании им меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Козин возглавил администрацию Пензенского района в 2016 году. В период с 2010 по 2012 год он занимал должность главы администрации города Кузнецка, с 2012-го по 2013-й работал заместителем министра финансов региона.