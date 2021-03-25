При пожаре в многоквартирном доме в Воронеже пострадали семь человек

ВОРОНЕЖ, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры начали проверку после пожара в многоквартирном доме в Воронеже, в котором пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Все пострадавшие госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Произошел пожар в многоквартирном жилом доме № 116/9 по ул. Ломоносова в Воронеже, в результате которого от продуктов горения в общей сложности пострадали двое взрослых и пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от шести месяцев до шести лет из двух разных семей. Все пострадавшие госпитализированы бригадами скорой помощи. Организована проверка надлежащего исполнения родительских обязанностей в семье, где произошло возгорание квартиры, а также работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, пожар произошел вечером 24 марта в одной из квартир, где находились мужчина и двое детей. "Причиной пожара послужило неосторожное обращение 6-летнего мальчика с огнем, который оставался один в комнате без присмотра. Продукты горения стали поступать в квартиру этажом выше, где в этот момент находилась женщина с тремя детьми", - говорится в сообщении.