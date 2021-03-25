Мужчина напал на полицейского при проверке документов в московском метро

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мужчина напал на одного из полицейских, остановивших его для проверки документов на станции метро "Орехово" в столице, и порвал ему форму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов на станции метро "Орехово". Мужчина повел себя неадекватно, напал на одного из сотрудников и порвал ему форменную одежду", - рассказали в ведомстве.

Мужчину сразу же задержали и доставили в отдел полиции. Информации о возможных телесных повреждениях полицейского пока нет.