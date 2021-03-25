В Забайкалье возбудили дело после гибели заключенного колонии при ремонте канализации

ЧИТА, 25 марта. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по статье о халатности после гибели одного одного заключенного и травмирования еще одного в ИК-1 в Нерчинске. По данным следствия, мужчины получили тяжелые ожоги при ремонте канализации, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

"Следствием установлено, что 18 марта 2021 года сотрудники исправительной колонии № 1 организовали устранение аварийной протечки канализационной трубы на территории исправительного учреждения силами трех осужденных. Для устранения аварии был использован угольный шлак, который относится к опасным отходам. При выполнении работ одному из осужденных причинены множественные ожоги кожи, что квалифицируется как термический ожог первой-второй степени 40% тела. Второй осужденный получил контактные ожоги около 60% тела, головы, верхних и нижних конечностей, дыхательных путей. От полученных повреждений мужчина скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники колонии отправили заключенных на устранение аварии, зная, что осужденных запрещено привлекать для таких работ. Кроме того, пострадавших не обеспечили средствами индивидуальной защиты. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека").