В Великом Новгороде упал купол Воскресенского собора XVII века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 марта. /ТАСС/. СК проводит проверку после падения купола Воскресенского собора XVII века, памятника федерального значения, ранее располагавшегося на территории Деревяницкого монастыря в Новгородской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

"В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что с Воскресенского собора XVII века, находящегося в Великом Новгороде, упал купол. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки",- говорится в сообщении.

Падение одного из куполов произошло 25 марта. На место происшествия выехали следователи следственного отдела по городу Великому Новгороду СУ СК России по Новгородской области. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Воскресенский собор был построен в период с 1698 по 1700 год на территории Деревяницкого монастыря. После ремонта в 1960-70-х годах здание использовалось как склад завода "Стекловолокно". В 2013 году с пятиглавого собора уже падал главный купол, а также одна из малых главок. На данный момент после падения купола информации о пострадавших нет.

Специалисты отмечают, что весь архитектурный ансамбль находится в плохом состоянии.