Житель Набережных Челнов убил супругу и покончил с собой

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Житель Набережных Челнов убил супругу, после чего покончил с собой. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Утром [25 марта] 2021 года в квартире одного из домов в поселке Замелекесье города Набережные Челны обнаружено тело 35-летней женщины, которую, предположительно, задушил 43-летний супруг, после чего свел счеты с жизнью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Тела в квартире нашли проснувшиеся дети и рассказали об этом родственникам. Предположительно, причиной убийства стало намерение женщины развестись с мужем, уточнили в пресс-службе ведомства.