Российский траулер завалился на бок при спуске на воду в Норвегии

МУРМАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Российский траулер "Мелькарт" перевернулся в норвежском городе Киркенесе. Об этом ТАСС сообщили в Мурманском морском спасательно-координационном центре.

"Судно стояло в доке, при выходе перевернулось. Экипаж поселили в домиках на берегу. Судно сейчас в доке", - сказал собеседник агентства.

В генеральном консульстве России в Киркенесе уточнили ТАСС, что инцидент произошел 24 марта. "На судоремонтном заводе "Кимек" в Киркенесе в ходе спуска траулера "Мелькарт" на погружную площадку дока произошло заваливание судна на правый борт. В результате траулер затоплен наполовину. Находившиеся на борту 12 моряков (все - граждане России) были эвакуированы, пострадавших нет", - отметили там.

В консульстве добавили, что документы моряков остались на борту, им оказывают консульское содействие, решается вопрос о возвращении части экипажа в Россию.

По предварительным данным, судно принадлежит компании "Мурман СиФуд", которая занимается добычей и переработкой в море рыбы и морепродуктов.