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Обновлено 

Неизвестный захватил лайнер без пассажиров в столице Мавритании

Требования злоумышленника пока неизвестны

ТАСС, 25 марта. Неизвестный злоумышленник захватил самолет в международном аэропорту Нуакшота - столицы Исламской Республики Мавритания (ИРМ) - и угрожает взорвать лайнер. Об этом сообщает в четверг сайт арабоязычного новостного телеканала Al Arabiya.

По данным телеканала, пассажиров в самолете нет. К аэропорту стягиваются отряды сил безопасности Мавритании.

Как отмечает Al Arabiya, пока требования злоумышленника неизвестны, его личность не установлена. При этом известно, он разговаривал с местными силовиками на английском языке.

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Мавритания
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