СК выявил новые эпизоды в деле замгендиректора "Газпром газораспределение Киров"

ТАСС, 25 марта. Следственные органы выявили новые эпизоды на 5,5 млн рублей в деле заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Киров", обвиняемого в коммерческом подкупе в размере около 20 млн рублей. Об этом сообщили в СК РФ.

"В рамках расследования данного уголовного дела были установлены еще два эпизода преступной деятельности обвиняемого. Так, по версии следствия, за аналогичные действия с его стороны, входящие в его служебные полномочия, либо которым он мог способствовать в силу своего служебного положения, он в 2017-2018 годах незаконно получил от представителя одной из компаний, занимающихся строительными и электромонтажными работами, два коммерческих подкупа в виде денег в размере 3,5 млн рублей и 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

5 марта в ведомстве сообщили о возбуждении двух уголовных дел о коммерческом подкупе в отношении заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Киров". По версии следствия, замгендиректора получил от представителей одной из строительных компаний 10 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. Помимо этого, компания на земельных участках обвиняемого за свой счет построила дом стоимостью более 11 млн рублей. В свою очередь обвиняемый предложил заключать с компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ, своевременно и беспрепятственно подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ.

9 марта суд арестовал фигуранта дела на два месяца.