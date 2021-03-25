Выданный Австрией бывший чиновник Минкультуры Мазо доставлен в Москву

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Вены в Москву. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Вены доставлен Борис Мазо, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество"), 174.1 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем")", - сказала она.

Волк добавила, что несмотря на попытки Мазо противодействовать своей выдаче в Россию и протест, поданный его адвокатом в Минюст Австрии, австрийская сторона приняла решение об экстрадиции разыскиваемого.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что Австрия выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника Бориса Мазо. В надзорном ведомстве отметили, что тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Мазо с Федеральным министерством юстиции Австрии было организовано по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, но данное решение неоднократно обжаловалось защитой бывшего чиновника.

Дело Мазо

Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. В рамках расследования установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили Мазо, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, было похищено свыше 916 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. В ходе расследования установлена причастность Мазо к легализации похищенных денежных средств и создании преступного сообщества. В период 2015-2016 гг. участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточнили в Генпрокуратуре.

Дело в отношении Пирумова рассматривается в суде. Мазо находился в международном розыске, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее в СМИ название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Мазо получил 1 год и 6 месяцев заключения со штрафом 250 тыс. рублей, после приговора он покинул Россию.