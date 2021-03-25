Апелляционный суд оставил в СИЗО Бойко-Великого

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу обвиняемого в растрате предпринимателя Василия Бойко-Великого и оставил его под стражей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда.

"В судебном заседании обвиняемый Бойко-Великий апелляционную жалобу поддержал, просил избрать в отношении него меру пресечения в виде залога или иную, не связанную с содержанием под стражей. В ходе рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в полном объеме проверила законность и обоснованность вынесенного решения и пришла к выводу об отсутствии оснований для его изменения или отмены", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, предприниматель обвиняется по 12 эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Ранее Мосгорсуд продлил арест Бойко-Великому до 19 мая. Басманный суд Москвы 20 июня 2019 года арестовал его и других фигурантов дела, в том числе директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в рамках этого дела) и бывшую управляющую московского филиала банка Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева.

Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест. По данным источника, близкого к следствию, Ципинова заключила досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.