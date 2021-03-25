Суд в обычном порядке рассмотрит дело о поджоге машины Росгвардии на акции в Москве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресненский суд 31 марта начнет рассмотрение дела Сергея Василенко, обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве во время несогласованной акции 31 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

"Заседание отложено до 31 марта для проверки обоснованности предъявленного обвинения, уголовное дело назначено к рассмотрению в общем порядке", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уголовное дело может быть рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, но суд в данной просьбе обвиняемому отказал.

В начале февраля Таганский районный суд Москвы заключил Сергея Василенко под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

26-летний Василенко обвиняется в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в Москве поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был потушен на площади 5 кв. м, пострадавших нет.