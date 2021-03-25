Пять человек отравились угарным газом в частном доме в Казани

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Медики в Казани госпитализировали пятерых человек с отравлением угарным газом, двое из них - дети. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В 10:35 мск в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от дежурного Центра медицины катастроф поступило сообщение об отравлении людей бытовым газом в жилом частном доме, расположенном по адресу: Казань, Советский район, поселок Константиновка, улица Советская", - говорится в сообщении.

С отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. "Женщина 1937 года рождения и мужчина 1978 года рождения доставлены в городскую больницу номер 7 Казани. Женщина 1988 года рождения и двое детей 2017 и 2020 г. р. направлены в детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту случившегося, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, и, при наличии оснований, примет меры реагирования. Обстоятельства инцидента выясняются, ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль в прокуратуре республики. Следственные органы СК РФ по Татарстану также проводят доследственную проверку, отметили в пресс-службе ведомства.