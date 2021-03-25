В Москве задержали подозреваемого в нападении на бойца ММА Мирзаева в 2016 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Следователи задержали находившегося в розыске подозреваемого в нападении на бойца ММА Расула Мирзаева в 2016 году в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ночью 31 декабря 2016 года неизвестные проникли в квартиру Мирзаева по улице Восточной в Москве, угрожая ему огнестрельным оружием, избили бейсбольной битой и цепью. Подозреваемые были объявлены в розыск. "По подозрению в совершении преступления задержан один из фигурантов 1993 года рождения. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Уголовное дело расследуется по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), и ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища").

Боец ММА Расул Мирзаев был осужден за драку с 19-летним москвичом Иваном Агафоновым возле ночного клуба "Гараж" в августе 2011 года. Молодой человек погиб от удара спортсмена, упав на асфальт. Суд приговорил Мирзаева к 2 годам ограничения свободы, он был отпущен из-под стражи в зале суда. После этого мужчина возобновил спортивную карьеру.