Верховный суд Башкирии направил на пересмотр дело экс-министра республики Гурьева

УФА, 25 марта. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор бывшего вице-премьера - министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Уголовное дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Кировского суда города Уфы от 25 ноября 2020 года в отношении Гурьева Евгения Александровича отменить, уголовное дело направить в тот же суд на новое судебное разбирательство", - зачитал решение судья.

Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) при распоряжении земельными участками в Уфе, следствие оценило ущерб от его действий на сумму более 26 млн рублей. Чиновник был оправдан в конце ноября 2020 года решением Кировского районного суда Уфы. Гособвинитель просил назначить ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Гурьев в период с 2014 по 2016 год был министром земельных и имущественных отношений Башкирии, а с 2016 по 2018 год также занимал пост вице-премьера регионального правительства.