Суд рассмотрит дело бывшего председателя Астраханской счетной палаты 30 марта

АСТРАХАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани рассмотрит 30 марта дело в отношении экс-председателя контрольно-счетной палаты региона Дмитрия Парфенова, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте суда.

Бывшего председателя контрольно-счетной палаты Астраханской области подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, с апреля по июнь 2019 года Дмитрий Парфенов, проводя контрольные мероприятия по законопроекту и отчету об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл факты привлечения председателем правительства региона Расулом Султановым и министром финансов региона Виталием Шведовым необоснованных кредитов на 6,2 млрд рублей. Эти действия привели к причинению особо крупного ущерба региональному бюджету на сумму более 212 млн рублей.

"Судебное заседание назначено на 30 марта в 15:30", - указывается в картотеке дела.

В Кировском районном суде Астрахани также слушается уголовное дело в отношении экс-главы правительства региона Руслана Султанова и бывшего министра финансов области Виталия Шведова, обвиняемых в кредитных махинациях. Чиновники были задержаны в Астрахани в июле 2019 года. Их обвиняют в необоснованном привлечении коммерческих кредитов на сумму 6,2 млрд рублей по ставке 7-8,5% при том, что на счетах регионального бюджета имелись значительные остатки средств.