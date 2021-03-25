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Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Обновлено 

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

© Suez Canal Authority via AP

Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по меньшей мере для 150 судов. 

  • Один из крупнейших в мире контейнеровозов следовал из Китая в порт Роттердам под панамским флагом. Инцидент произошел из-за отсутствия видимости вследствие песчаной бури, которая ранее обрушилась на Египет. 
  • Судно развернуло, оно уперлось носом в один берег, кормой - в другой. 
  • Экипаж в безопасности, пострадавших нет.
  • Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м полностью заблокировал судоходство по каналу.
  • В Суэцком канале застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти. 
  • Проводится спасательная операция, в которой задействованы буксиры. Им удалось частично сдвинуть с места и освободил проход по фарватеру. 
  • Впоследствии движение по Суэцкому каналу полностью остановили из-за проведения операции по снятию с мели контейнеровоза. 
  • По информации источника, на восстановление нормального движения потребуется порядка трех дней. 
  • Инцидент в Суэцком канале вызвал повышение цен на нефть на 5%. 

 

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