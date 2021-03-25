Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по меньшей мере для 150 судов.
- Один из крупнейших в мире контейнеровозов следовал из Китая в порт Роттердам под панамским флагом. Инцидент произошел из-за отсутствия видимости вследствие песчаной бури, которая ранее обрушилась на Египет.
- Судно развернуло, оно уперлось носом в один берег, кормой - в другой.
- Экипаж в безопасности, пострадавших нет.
- Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м полностью заблокировал судоходство по каналу.
- В Суэцком канале застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.
- Проводится спасательная операция, в которой задействованы буксиры. Им удалось частично сдвинуть с места и освободил проход по фарватеру.
- Впоследствии движение по Суэцкому каналу полностью остановили из-за проведения операции по снятию с мели контейнеровоза.
- По информации источника, на восстановление нормального движения потребуется порядка трех дней.
- Инцидент в Суэцком канале вызвал повышение цен на нефть на 5%.