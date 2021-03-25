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Ударившую сына головой об пол жительницу Мордовии отправили на принудительное лечение

В суде решили, что женщина не осознавала опасность своих действий и не руководила ими

ТАСС, 25 марта. Зубово-Полянский районный суд Мордовии отправил на принудительное лечение 19-летнюю женщину, которая дважды ударила своего двухлетнего сына головой об пол. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Женщине, уличенной в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку, назначены принудительные меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 ноября прошлого гола подозреваемая вместе с сыном посетила больницу поселка Зубова Поляна, чтобы мальчик прошел медосмотр, после которого его должны были отправить в детский дом. В какой-то момент женщина несколько раз ударила сына головой об пол. Ребенка с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставили в реанимационное отделение, а после выписки направили в дом ребенка. В отношении матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

"В рамках расследования в отношении подозреваемой была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая установила, что она не может в настоящее время, а также не могла в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении. По этой причине суд освободил женщину от уголовной ответственности и направил на лечение.

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