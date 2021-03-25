Суд арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин в Москве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Головинский суд Москвы отправил в СИЗО до конца мая водителя Mercedes Хусена Сомона, который сбил двух женщин на тротуаре на Пулковской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Головинским районным судом рассмотрено постановление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хусена Сомона 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2021 года", - сказали в суде.

Авария произошла вечером 23 марта. Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы после столкновения с припаркованной машиной выехал на тротуар, где сбил двух женщин. После аварии водитель оставил автомобиль и скрылся. Пострадавшие были госпитализированы, но позже стало известно, что они умерли в больнице от полученных травм. Задержать виновника ДТП удалось лишь на следующий день. В МВД не уточнили имени виновника аварии, однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что его зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На допросе Сомон признал вину в содеянном.