Подозреваемый во взяточничестве экс-зампред правительства Ставрополья оставлен под стражей

СТАВРОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Суд оставил под арестом бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, подозреваемого в получении взяток. Апелляционная жалоба защиты не была удовлетворена, сообщил судья Ставропольского краевого суда.

Золотарев был арестован до 12 мая 2021 года Промышленным районным судом Ставрополя по ходатайству следствия. Сторона защиты не согласилась с мерой пресечения и направила апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции.

"Суд апелляционной инстанции постановил <...> апелляционную жалобу защитников оставить без удовлетворения", - сказал судья Ставропольского краевого суда в ходе заседания в четверг.

Золотарева задержали в аэропорту Ставрополя 12 марта. В пресс-службе СК РФ журналистам сообщили, что зампред правительства Ставрополья подозревается в получении взяток с 2017 года на общую сумму 63 млн рублей. По данным следствия, деньги он получал, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. За вознаграждение чиновники обещали покровительство при реализации госконтрактов по строительству новых корпусов краевой детской больницы, краевого кардиологического и онкологического диспансеров. Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

После задержания Золотарева губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона. Решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, будет приниматься после проведения в отношении каждой кандидатуры проверки правоохранительными органами. Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, кандидатура Золотарева при формировании нового состава правительства рассматриваться не будет. "[Он] уволен по истечению срока полномочий в связи с отставкой правительства края", - сказал собеседник.