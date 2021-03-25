В петербургском филиале "РЖДСтроя" проводятся обыски по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в четверг в петербургском филиале компании "РЖДСтрой" - Строительно-монтажном тресте № 1 по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Могу подтвердить, что проводятся оперативные мероприятия, возбуждено уголовное дело о мошенничестве по статье 159 УК РФ. Пока другой информации нет, запланированы другие мероприятия и оперативно-следственные действия", - сказала представитель ведомства.

Другой информации в ведомстве не уточнили.

По данным базы СПАРК, Строительно-монтажный трест № 1 является филиалом компании "РЖДСтрой", которая является дочерней структурой РЖД. Филиал, по данным СПАРК, занимается строительством жилых и нежилых зданий, отделочными работами и производством различных строительных работ.