В Оренбуржье арестовали лидера преступной группы, занимавшейся вымогательством

ТАСС, 25 марта. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал лидера преступной группы, которого обвиняют в вымогательстве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"Оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, занимавшихся вымогательствами. Ленинским районным судом города Оренбурга 41-летнему лидеру преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проверяется причастность всех лиц к аналогичным фактам преступных деяний", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оперативниками более двух лет велась работа в отношении всей группы, в криминальной среде более известной как "Близнецы". По данным правоохранителей, члены группы занимались вымогательством денег у жителей города и предпринимателей. Лидер называл себя "Царь богов", а заслужившие признание участники получали от него золотые перстни с изображением паука.

В полиции отметили, что задержали фигурантов дела после того, как они избили жителя Оренбурга и вымогали у него деньги. "В момент передачи денежных средств сотрудники полиции задержали фигурантов группы и ее лидера", - добавили в пресс-службе.

Лидер группы, ссылаясь на медицинский диагноз, пытался избежать привлечения к уголовной ответственности, однако сейчас всем участникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полицейские провели необходимые обыски, изъяли автомобили, один из которых находится в розыске Интерполом, как похищенный с территории другого государства, еще один - бронированный, на котором передвигался лидер группы, а также золото, документы, оружие.