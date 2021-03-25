Пропавшая волгоградская школьница найдена живой

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Полицейские нашли в Волгограде 13-летнюю школьницу, поиски которой велись с вечера среды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Девочка найдена и доставлена для опроса к следователям", - говорится в сообщении.

Заявление о безвестном исчезновении 13-летней девочки поступило в отдел полиции Дзержинского района от ее матери в среду вечером. Женщина сообщила, что дочь в обед ушла в школу и домой не вернулась. Девочка воспитывается в благополучной семье, на учете по делам несовершеннолетних не состоит, ранее из дома не уходила.

Всю ночь в Волгограде не прекращались поиски. Помощь полиции в обнаружении ребенка оказал охранник сетевого магазина, расположенного в Ворошиловском районе города. Мужчина сообщил, что заметил девочку, похожую по приметам с разыскиваемой, ориентировку которой увидел в социальных сетях. Прибывшие на место инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних установили личность подростка, добавили в пресс-службе.