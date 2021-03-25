Суд арестовал управляющего ярославским отделением ВТБ Илью Гофтмана

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд в Ярославле арестовал управляющего региональным отделением банка ВТБ Илью Гофтмана, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении или использовании банковской тайны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 25 марта 2021 года удовлетворено ходатайство следователя СО УФСБ России по Ярославской области. В отношении Ильи Гофтмана <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Оперативники задержали Гофтмана в Ярославле 24 марта. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 183 УК РФ ("Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца").

Банк сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования дела. Офис ВТБ в Ярославле продолжает работу в стандартном режиме. Адвокат Гофтмана Александр Захарьин дал подписку о неразглашении и не комментирует ход расследования.

Гофтман был назначен управляющим ВТБ в Ярославской области с 1 января 2019 года в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей.