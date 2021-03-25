В управлении Роспотребнадзора Кубани проходят обыски

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по уголовному делу в отношении начальника одного из отделов управления, ее подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении начальника одного из отделов управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю следственным управлением по краю при оперативной поддержке сотрудников краевого управления ФСБ и ОЭБ и ПК УМВД по Краснодару проводятся обыски в указанном ведомстве, а также по местам жительства сотрудников. В ходе обысков следователи изымают предметы и документацию, имеющие значение для расследования", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. За это она должна была не принимать меры реагирования при проверке предприятия на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В квартире подозреваемой, уточнили в пресс-службе, обнаружили более 11 млн рублей. Оперативные мероприятия продолжаются и по другим адресам, некоторых сотрудников вызвали к следователю.