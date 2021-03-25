Экс-губернатор Павел Коньков просит рассмотреть в Иванове его дело о растрате

ИВАНОВО, 25 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков намерен добиться рассмотрения его дела о растрате 700 млн рублей в областном центре. В настоящий момент по ходатайству Генпрокуратуры его планируют рассматривать в Тверском суде Москвы, сообщила ТАСС в четверг адвокат экс-губернатора Анна Коткова.

"У нас состоялось заседание кассационного суда общей юрисдикции по ходатайству представителя Генпрокуратуры, который обратился в суд об изменении территориальной подсудности дела на Тверской суд города Москвы. Мы с Павлом Алексеевичем [Коньковым] возражали, поскольку считаем, что дело должно рассматриваться в Советском районном суде в городе Иванове", - сообщила Коткова.

По ее словам, суд отклонил просьбу защиты, в связи с чем адвокаты намерены подать жалобу в Верховный суд. "Никаких доказательств, которые бы говорили о пристрастности ивановского суда, со стороны обвинения в ходе заседания представлено не было. В связи с этим мы собираемся подать жалобу в Верховный суд, в судебную коллегию по уголовным делам, поскольку полагаем, что подсудность определена в нарушение закона", - подчеркнула адвокат.

Коткова напомнила, что 22 апреля истекает срок давности по этому делу. "В этом случае возможны два варианта развития ситуации: в первом случае суд вынесет постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, от подсудимого в данном случае потребуется лишь согласие на принятие такого решения. Второй вариант предполагает дальнейшее рассмотрение дела по существу с привлечением всех 140 свидетелей, то есть это все затянется на несколько месяцев или даже лет. Независимо от того, какой будет вынесен приговор, оправдательный или обвинительный, как в первом, так и во втором случае подсудимый будет освобожден от наказания. Какой вариант выберет Коньков, я пока не знаю", - сообщила адвокат.

Коньков был задержан 31 мая 2019 года в собственном доме в Иванове по уголовному делу о хищении около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо". Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата в особо крупном размере").