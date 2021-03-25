У сотрудника почты в Москве нашли подпольную лабораторию для производства анаболиков

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудник почты в Москве оказался владельцем подпольной лаборатории по производству сильнодействующих анаболиков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московской таможни, сотрудники таможни выявили 2 кг сильнодействующих веществ в двух международных почтовых отправлениях.

"При получении посылок был задержан сотрудник почтового отделения, попытавшийся скрыться через запасной выход отделения почты. В ходе следственных мероприятий в квартире задержанного была обнаружена лаборатория по производству анаболиков: оборудование и реактивы для изготовления запрещенных веществ, а также около 900 г тестостерона в виде порошка и готовые к сбыту ампулы и таблетки", - рассказали в пресс-службе таможни.

По данным предварительного следствия, задержанный занимается силовыми видами спорта и употребляет сильнодействующие анаболики, а также самостоятельно изготавливал и реализовывал их для получения дополнительного заработка. Посылки с компонентами он заказывал на свой адрес, а также на имена и адреса третьих лиц.

В отношении сотрудника почты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным дополнительным штрафом в размере до 1 млн рублей.