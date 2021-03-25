Совет депутатов Тимирязевского района прекратил полномочия Галяминой из-за ее судимости

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет депутатов Тимирязевского района Москвы прекратил полномочия муниципального депутата Юлии Галяминой, осужденной ранее за нарушение правил организации митинга. Об этом журналистам в четверг сообщил ее пресс-секретарь Николай Касьян.

"Совет депутатов Тимирязевского района Москвы 8 голосами - за, и 5 голосами - против проголосовал за лишение Галяминой статуса", - сказал он.

Сегодняшнее решение будет обжаловано.

Мосгорсуд 11 марта признал законным решение приговорить Галямину к условному сроку за нарушение правил организации митинга. До этого Тверской суд Москвы приговорил ее к двум годам условно по делу о нарушении правил организации митингов по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину Галямина не признала. Свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.