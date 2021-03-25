В полиции назвали причину ДТП в Самаре с участием скорой помощи

САМАРА, 25 марта. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля со скорой, которое произошло ночью 24 марта в Самаре на улице Фрунзе, произошло предположительно из-за превышения скорости водителем легковушки, сообщил в четверг на пресс-конференции начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов.

"При съезде с фрунзенского моста молодой водитель, это касается и его опыта вождения - он удостоверение получил лишь в феврале этого года - мы предполагаем, что он превысил скоростной режим, не справился с управлением и допустил столкновение сначала с ограждением, потом - со скорой помощью, которая там стояла, и далее влетел в другое ограждение", - рассказал Некрасов.

Как сообщал ТАСС, ДТП произошло 24 марта примерно в 22:10 (21:10 мск). По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Фрунзе со стороны улицы Шоссейная в направлении улицы Комсомольская, в районе дома № 3 по улице Фрунзе не справился с управлением и допустил наезд на стоящий у обочины автомобиль скорой помощи с последующим наездом на дорожное ограждение.

В результате происшествия три человека из легкового автомобиля скончались на месте. Еще 3 человека пострадали. Водителю машины скорой медицинской помощи была оказана амбулаторная помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. Двое пострадавших из легкового автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии.