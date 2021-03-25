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В Москве мужчина случайно ранил своего ребенка из травматического пистолета

Ребенок госпитализирован

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета в своего сына в квартире на востоке Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 25 марта в больницу поступил 12-летний мальчик с ранениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире дома на улице Перовская", - отметили в прокуратуре.

По данному факту полиция начала проверку. По решению Перовского межрайонного прокурора ее материалы переданы в столичный Следственный комитет в связи с необходимостью дать процессуальную оценку по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

Проверку проводит и прокуратура, которая даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

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